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Депутат Госдумы России Иван Демченко в рамках региональной недели на встрече с активом рассказал о новом дне воинской славе России:

"Развернутое название День воинской славы России получил для сохранения исторической справедливости и как контрмера на недружественную политику современного правительства Японии.

Некоторые ошибочно считают, что Вторая мировая война закончилась в мае 45-го в Берлине. На самом деле, тогда она завершилась только в Европе. В соответствии с решениями Ялтинской конференции СССР продолжил боевые действия на Дальнем Востоке. Так наша страна вернула территории, утраченные в результате русско-японской войны начала XX века.

Советско-японская война, разумеется, не сопоставима по масштабам и числу жертв с Великой Отечественной войной, но и в эти последние месяцы противостояния в боях погибли более 12 тысяч наших воинов – чьих-то отцов, мужей и сыновей.

К сожалению, сегодня Япония, забыв про античеловеческую ядерную бомбардировку американцами, выступает сателлитом Вашингтона.



Токио с началом специальной военной операции развязал в отношении России недружественную компанию, введя беспрецедентные санкции. Например, последовательно ограничивает и запрещает экспорт популярных марок автомобилей. Благодаря параллельному импорту ограничение оказалось больше декларативным, одновременно подстегнув развитие отечественного автопрома.

Официальному Токио и другим марионеткам США следует помнить исторический урок 1945 года. Тогда не только провозглашавшийся как "тысячелетний", а продержавшийся всего 12 лет Третий рейх, но и его союзники были наголову разбиты антигитлеровской коалицией во главе с Советским Союзом.

Проигрыш ждет и нынешних западных спонсоров неонацистского режима Украины, которые обязательно поплатятся за недружественную провокационную политику. А в завершении напомню слова песни грозовых предвоенных лет, хорошо знакомой старшему поколению россиян:



«Мчались танки, ветер подымая,

Наступала грозная броня.

И летели наземь самураи,

Под напором стали и огня».



Господа из Токио должны помнить – с большим северным соседом лучше дружить. Это выгодно всем. Сама Россия открыта к равноправному честному партнерству."