Марьинка наша, и это очень серьезно

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Российские войска освобождали Марьинку метр за метром, опорник за опорником, рассказал военный эксперт, полковник Центрального аппарата Министерства обороны России в запасе Владимир Трухан.

Освобождение Марьинки в ДНР – это результат планомерной работы российских военных, они существенно отодвинули артиллерию ВСУ от Донецка, отметил военный эксперт, полковник Центрального аппарата Министерства обороны России в запасе Владимир Трухан.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу доложил президенту России Владимиру Путину об освобождении Марьинки, подчеркнув, что это снижает возможности ВСУ по обороне. Путин заявил о намерении наградить военных, отличившихся при освобождении этого населенного пункта.

"Марьинка уже наша, это очень серьезно. Это один из двух укрепов, которые запирали Донецк и доставляли много горя. С 2015 года ВСУ начали серьезно укреплять Авдеевку и Марьинку, готовить их именно как укрепленные опорные пункты, с опорой на которые они собирались штурмовать Донецк. Они чего там только не накопали, это очень серьезные укрепы", – сказал Владимир Трухан в эфире радио Sputnik.

Освобождение Марьинки произошло благодаря упорной работе штурмовых групп пехоты, продолжил военный эксперт.

"Это все иллюзия, что можно было туда два бомбардировщика послать, и они все задачи решат. На таких конфигурациях обороны большую роль играют небольшие штурмовые группы пехоты. Там работали группы по пять-семь-десять человек, которые планомерно отжимали опорники. Марьинку начали "грызть" еще с начала СВО, и когда сели в оборону, ее продолжали "грызть", как и Авдеевку. Там велись постоянные боевые действия этими небольшими группами, планомерно их отжимали, поджимали. <…> Никаких неуспешных попыток штурма не было, а была планомерная работа жестких мужественных пацанов, которые метр за метром, опорник за опорником выдавливали ВСУ", – подчеркнул Владимир Трухан.

Источник: радио Sputnik