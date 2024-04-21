Нет шансов? Политологи о вето США на признание Палестины членом ООН

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США наложили вето на резолюцию СБ ООН, рекомендующую принять Палестину в качестве полноправного члена организации. Cитуацию прокомментировали политологи Андрей Манойло и Дмитрий Ефремов.

США наложили вето и заблокировали в Совете Безопасности ООН проект резолюции о принятии Палестины в качестве полноправного члена всемирной организации. Двенадцать членов СБ ООН голосовали за. Воздержались две страны: Швейцария и Великобритания.

По словам постпреда России при ООН Василия Небензи, результаты голосования, во время которого США остались в почти полной изоляции, говорят сами за себя, а американское вето представляет собой не более чем "бесплодную попытку остановить неумолимый ход истории".

Палестина имеет статус наблюдателя в ООН, в то время как Израиль является полноправным членом организации с 1948 года.

В эфире радио Sputnik доктор политических наук, профессор, руководитель программы МГУ "Информационные и гибридные войны" Андрей Манойло отметил, что действия США обусловлены двумя причинами.

"Мы видим, что бо?льшая часть стран мира выступает за создание Палестинского государства в соответствии с той, еще самой первой резолюцией ООН. А США выступают против, и это понятно. Потому что, во-первых, для США Израиль является стратегическим союзником, а во-вторых, это огромное и очень влиятельное израильское лобби в конгрессе Соединенных Штатов, оно никогда не допустит одобрения подобного рода решений. С такой позицией США у Палестины нет ни одного шанса на членство в ООН", – сказал Андрей Манойло.

Политолог, эксперт аналитического холдинга Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Ефремов, в свою очередь, подчеркнул, что зависимость от израильского лобби "прилетает Штатам бумерангом".

"Давным-давно израильская проблема стала проблемой внутриамериканской. Огромная поддержка как в Демократической партии, так и в Республиканской, зависит от того, как израильское лобби внутри Соединенных Штатов будет относиться к тем или иным политическим деятелям. В этом смысле американцы оказались в заложниках у собственных исторических рудиментов. Когда-то им казалось, что они получат мощный и эффективный форпост на Ближнем Востоке, но исторически им это прилетело бумерангом во внутренней политике, заставляя их постоянно бояться "наступить на мины", чтобы не подорвать собственное государство и национальный консенсус, в том числе и по вопросу Израиля", – сказал Дмитрий Ефремов.

По мнению политолога, рано или поздно американцам придется считаться с мнением большинства в ООН, поддерживающим предоставление Палестине полноправного членства в организации.

"История, как заметили российские дипломаты, сделает свое дело, и рано или поздно придется считаться со сложившейся реальностью, в рамках которой коренное население региона будет таким же важным актором, как и понятные для американцев израильские военные и политические деятели дня сегодняшнего", – считает Дмитрий Ефремов.

Источник: радио Sputnik