"Взбеленилась старуха". Захарова о желании Зеленского видеть КНР на саммите

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире своей авторской программы ответила на заявление Владимира Зеленского о желании видеть Китай на саммите по Украине цитатой из "Сказки о рыбаке и рыбке".

"Вы вообще вслушайтесь – Зеленский хочет видеть Китай на конференции в Швейцарии. Он, конечно, никогда ничего не читал и ничем не владел с точки зрения науки, образования. <…> Но какое-то хотя бы чувство самосохранения, что ли, может ему подсказать, что это настолько все абсурдно, что он заявляет, что лучше такого не говорить? <…> "Взбеленилась старуха" – еще Пушкин Александр Сергеевич в своей "Сказке о рыбаке и рыбке писал. Как постепенно, чувствуя абсолютную вседозволенность, <…> вот эта описанная Пушкиным старуха дошла до состояния невменяемости. Я так понимаю, что слово "взбеленилась" происходит от слова "белена", белены объелась. А это, кстати говоря, тоже очень похоже на то, что происходит с Зеленским", – сказала Мария Захарова.

Накануне Владимир Зеленский заявил в интервью агентству Reuters, что хочет видеть на саммите по Украине в Швейцарии Китай, который неоднократно подчеркивал, что не видит смысла в его проведении без участия России.

Источник: Медиагруппа «Россия сегодня»