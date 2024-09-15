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По сложившейся доброй традиции депутат Госдумы Иван Демченко поздравил с началом учебного года первоклашек округа

Семьям погибших героев специальной военной операции, малообеспеченным и многодетным семьям Крымского района в рамках акции ВПП "Единая Россия" "Собери ребенка в школу" вручены "Наборы первоклассника".

Команда Демченко поздравила первоклассников с первыми шагами в большую увлекательную страну знаний.

- С праздником всех учащихся образовательных учреждений и их родителей, педагогов с новым учебным годом! Пусть он будет насыщен событиями, позитивными эмоциями и новыми знакомствами!, - отметил Иван Иванович.

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Категория: Новости / В мире

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