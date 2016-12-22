"Каждому украинцу — сосну". Новогодний билборд с Ляшко взорвал соцсети

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Жители украинской столицы пришли в замешательство, увидев в соцсетях фото рекламного щита на проспекте Победы в Киеве, на котором лидер радикальной партии Олег Ляшко поздравляет граждан страны с Новым годом. Надпись на билборде гласит: "Каждому украинцу сосну на новогодние праздники".

Подлинность изображения пока проверить не удаётся, однако в соцсетях новогодний билборд от лидера украинских радикалов уже стал настоящим хитом.

Источник: life.ru