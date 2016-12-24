Трамп пообещал новую гонку вооружений

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что готов к новой гонке вооружений, из которой его страна обязательно выйдет победителем. Заявление Трампа стало комментарием к его твиту о необходимости для США увеличить ядерный арсенал.

«Пусть будет гонка вооружений. Мы превзойдем их всех по всем пунктам и переживем всех», — заявил избранный президент. С кем именно США планируют соперничать в гонке вооружений, Трамп не сообщил.

Также в пятницу, 23 декабря, Трамп рассказал, что получил письмо от президента России Владимира Путина с поздравлением с рождеством, в котором российский лидер призывает к «конструктивным и прагматичным» отношениям.

Гонкой вооружений называют соперничество в военной сфере между СССР и США во время «холодной войны». Одной из составляющих гонки вооружений было наращивание ядерного арсенала двух стран.

Между Россией и США действует соглашение о сокращении ядерных вооружений.

Источник: meduza.io