Ученые рассказали, что может случиться с человеком из-за долго нахождения в соцсетях

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?Датские ученые настоятельно рекомендуют людям отказаться от долгого времяпровождения в соцсетях во время новогодних праздников. По мнению специалистов, таким способом можно стать счастливее.

Отказавшись соцсетей всего на 7 дней, утверждают специалисты, может вернуть человеку ощущение счастья, передает "Российский Диалог". К такому выводу ученые пришли в результате эксперимента с участием 1 тысячи добровольцев. Их поделили на две группы. Участникам первой группы ограничили доступ в соцсети, тогда как испытуемые из второй группы имели возможность сидеть в них неограниченное количество времени.

По окончании эксперимента ученые отметили, что у людей из первой группы существенно улучшилось настроение. А вот среди тех, кто долгое время проводил в соцсетях, никаких изменений не наблюдалось.

Такие результаты, отмечают ученые, связаны с тем, что люди испытывают множество негативных эмоций, в том числе зависть, когда просматривают чужие страницы, посты и фотографии в соцсетях. Чтобы не портить себе настроение перед новогодними праздниками, исследователи рекомендуют хотя бы на время отказаться от "ВКонтакте", Фейсбука и т.д.

Ранее американские ученые установили, что нахождение в соцсетях может продлить человеку жизнь.