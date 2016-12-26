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Умер британский певец Джордж Майкл

Британский певец Джордж Майкл умер в возрасте 53 лет.

По словам издателя, он мирно скончался у себя дома в Горинге. Полиция прибыла на место смерти в 13:42 воскресенья по местному времени (в 16:42 по Москве) и не обнаружила ничего подозрительного. Представители музыканта отказались от более подробных комментариев, его семья также попросила дать время попрощаться с умершим.

Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. При рождении он получил имя Георгиос Кириакос Панайоту. Он приобрел известность, выступая в группе Wham! Затем начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок.

Источник: interfax.ru

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Категория: Новости / В мире

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