Советник Порошенко решил пошутить над авиакатастрофой под Сочи

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Советник президента Украины Юрий Бирюков посчитал авиакатастрофу под Сочи, в которой погибли 93 человека, хорошим поводом для шуток.

На своей странице в одной из соцсетей он опубликовал следующее сообщение: «Грохнулся самолет МО РФ… Появилось только одно желание — отнести к посольству орды бутылочку «Боярышника».

Эти слова украинского чиновника вызвали неоднозначную реакцию у его подписчиков. Кто-то подержал откровенно злорадствующего Бирюкова, другие же осудили чиновника, позволившего себе смеяться над трагедией. И соболезнующих России – большинство. Жители Киева целый день несут к зданию российского посольства цветы и свечи.

Между тем, заявление Бирюкова не осталось незамеченным в Москве. Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал советника Порошенко «моральным уродом». Он отметил: «Души таких, как он, отравлены "боярышником русофобии"».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ответила Юрию Бирюкову в Интернете. Она написала на своей странице в соцсети: «Это мы не понимаем причин, по которым официальный Киев радуется гибели 80 военнослужащих?!». По мнению Захаровой, причина этому может быть лишь одна: «на Украине к власти пришли люди, поддерживаемые националистами и радикалами».

Источник: news-r.ru