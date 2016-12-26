Россия приостановила ввоз крупного рогатого скота из Грузии

/В мире/

Россия запретила ввоз из Грузии крупного рогатого скота и части продукции, полученной от этих животных, из-за вспышки дерматита, сообщает пресс-служба Россельхознадзора.

"В связи с регистрацией вспышки нодулярного дерматита крупного рогатого скота на территории Грузии, вводятся ограничения на ввоз в Российскую Федерацию следующих товаров: восприимчивые к нодулярному дерматиту животные (в том числе крупный рогатый скот), продукция, полученная от восприимчивых к этому заболеванию видов животных (в том числе от крупного рогатого скота), без надлежащей обработки, обеспечивающей разрушение вируса нодулярного дерматита", — говорится в сообщении.

Кроме того, под запрет попадают генетический материал, необработанное кожевенное сырье, полученное от убоя восприимчивых к этому заболеванию видов животных, в том числе от убоя крупного рогатого скота, а также бывшее в употреблении оборудование для содержания и перевозки этих животных.

"Учитывая высокую контагиозность заболевания, необходимо… усилить контроль за перемещением крупного рогатого скота, перевозкой продукции животноводства, в том числе шкур, как по территории субъектов РФ, так и за их пределы", — добавили в ведомстве.

Также в Россельхознадзоре считают необходимым принять меры, чтобы не допустить занос возбудителя нодулярного дерматита при ввозе КРС, продуктов его убоя в пунктах пропуска через российскую границу, проводить ежедневный клинический осмотр КРС в хозяйствах всех форм собственности, а также обеспечить запас дезинфицирующих, инсектицидных и других средств.

Кроме того, следует принять меры по "информационному обеспечению населения о специфике заболевания и немедленному информированию специалистов государственной ветеринарной службы при обнаружении клинических признаков нодулярного дерматита у крупного рогатого скота", отметили в Россельхознадзоре.

Источник: ria.ru