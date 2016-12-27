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Россия обошла США в топ-10 сильнейших армий в мире.

Телеканал Global Conflict составил рейтинг десяти сильнейших армий мира. Возглавил рейтинг Китай, Россия заняла второе место, третье - США. В Топ- 10 вошли армии Израиля, Южной Кореи, Германии, Японии. Следом идут британская, французская и индийская армии.

Военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», полковник в отставке Виктор Баранец рассказал в эфире радио Sputnik рассказал по каким параметрам российская армия превосходит американскую. «По тактико-техническим характеристикам ядерных межконтинентальных ракет. Причем, это признают сами американцы. У американцев нет боеголовок, которые бы на цель маневрировали по высоте и курсу. Нет! У нас они есть. Это реальное превосходство. Американцы уже более сорока лет бьются над тем, чтобы опередить наши зенитно-ракетные комплексы. Что они только не делали – вбрасывали бешенные день конструкторам, в оборонку, крали платы и даже целые комплексы, и части эти комплексов в Казахстане и в Белоруссии. Дело дошло даже до того, что в середине 90-х годов какие-то наши предатели «подмастерили» комплекс и продали США. И даже после этого американцы не смогли ничего сделать и, сняв шляпу, сказали: «мы русских не можем догнать». И это признают специалисты военно-промышленного комплекса США, Пентагона, в конце концов, даже Трамп начал признавать», - рассказал в эфире радио Sputnik Виктор Баранец.

Источник: Пресс-служба МИА «Россия сегодня»