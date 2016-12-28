Умерла актриса Кэрри Фишер

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Актриса Кэрри Фишер, известная по роли принцессы Леи в киноэпопее «Звездные войны», умерла 27 декабря. Ей было 60 лет.

Кэрри Фишер прославилась благодаря роли в первом фильме из киноэпопеи «Звездные войны» (1977), в котором она сыграла принцессу Лею Органу. На момент начала съемок ей было 19 лет. В дальнейшем Фишер сыграла Лею еще в четырех фильмах из серии «Звездные войны», в том числе в эпизодах VII (2015) и VIII (выход запланирован на 2017 год).

В 1990-е и 2000-е Фишер работала в Голливуде «сценарным доктором», то есть занималась доработкой сценариев. Среди фильмов, в работе над которыми она поучаствовала в этом качестве, были I—III эпизоды «Звездных войн», «Смертельное оружие 3», «Певец на свадьбе», «Мистер и миссис Смит».

Фишер написала несколько художественных и автобиографических книг. Последняя — The Princess Diarist — вышла в 2016 году.

Источник: meduza.io