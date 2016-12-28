Власти Чехии боятся российского вмешательства в выборы

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При правительстве Чехии будет создано управление по борьбе с фейковыми новостями. Как пишет The Guardian, власти страны опасаются, что распространение недостоверной информации в интернете может повлиять на исход парламентских выборов, которые пройдут в октябре 2017 года.

В чешском правительстве заявляют, что в стране действуют десятки сайтов, распространяющих фейковые новости и конспирологические теории. По предположению властей, эти сайты связаны с Кремлем, хотя собеседники The Guardian признают, что доказать эту связь непросто.

Управление по борьбе с фейковыми новостями станет частью открытого недавно Центра по борьбе с терроризмом и гибридными угрозами. Оно начнет работу 1 января, его штат составит 20 человек.

Сотрудников Управления разместят в здании, в котором чехословацкая полиция проводила допросы во времена холодной войны (англ. яз.).

О влиянии фейковых новостей на общественное мнение начали говорить после победы Дональда Трампа на президентских выборах в США. В ходе кампании были обнаружены десятки сайтов, распространявших ложные сведения о кандидатах. Социальные сети обвиняли в косвенной поддержке фейков, поскольку они не боролись с их распространением.

Источник: meduza.io