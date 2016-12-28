В Дамаске обстреляли посольство России

/В мире/

28 декабря в 13:00 и 13:19 (время московское) Посольство России в Сирии вновь подверглось обстрелу террористами. Одна мина, которая, по счастливой случайности, не разорвалась, упала во внутреннем дворе комплекса административных зданий российской дипмиссии. Вторая – в непосредственной близости от ее территории. Для разминирования неразорвавшихся боеприпасов были привлечены саперы.

МИД России рассматривает эту очередную провокацию экстремистов, выступающих против мирного урегулирования в Сирии, как подтверждение их намерения и далее сеять террор и насилие, поддерживать атмосферу страха среди мирных жителей сирийской столицы, нанося подлые удары из своих тайных убежищ под прикрытием «живого щита».

МИД России считает, что сохраняется реальная угроза Посольству России и его сотрудникам со стороны тергруппировок, окопавшихся в ближайших пригородах Дамаска. Это подтверждает настоятельную необходимость скорейшей ликвидации подобных террористических очагов.

Повторяющиеся обстрелы российской дипмиссии в Дамаске должны получить соответствующую оценку и быть категорически осуждены всеми, кто на деле противостоит вызовам и угрозам терроризма.

Источник: Министерство иностранных дел Российской Федерации