С Новым 2017-м годом!Россияне доехали до Гоа на самодельном автобусе, чтобы встретить Новый год

/В мире/

До этого туристы из Перми несколько раз совершали подобные путешествия на мотоциклах.

44 дня, 9 человек, 1 автобус и никаких лёгких путей. Группа туристов из Перми отправилась в сложное путешествие на самодельном автобусе, чтобы встретить Новый год на берегу Индийского океана. Они преодолели пять стран и десять тысяч километров, чтобы оказаться в Гоа — курортном штате в Индии.

Позади Россия, Грузия, Армения, Иран, Пакистан и Индия. Особенно сложными стали последние три страны — и в плане виз, и в плане безопасности, в плане маршрута. Путь проходил по трудным и опасным трассам, горам и джунглям.

Сам автобус собрали в Перми и ярко раскрасили. Свою поездку туристы назвали "Люди мира". Как объяснил один из организаторов, такое название выбрали потому, что рассказывали о России в позитивном ключе всему миру и даже угощали русской едой.

Источник: life.ru