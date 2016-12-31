«Российских хакеров» обвинили в попытке взлома американских электросетей

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Компания Burlington Electric Department, поставляющая электричество в город Берлингтон, штат Вермонт, объявила об обнаружении на одном из своих компьютеров вредоносного кода, связанного с российскими хакерами.

Зараженный компьютер не был подключен к системам управления электросетью, подчеркнули в компании.

Как следует из заявления, код был найден в результате сканирования, проведенного после предупреждения от министерства внутренней безопасности.

Как пишет The Washington Post со ссылкой на источники, ранее ведомство распространило среди компаний, обслуживающих инфраструктуру США, образец кода, по которому можно опознать хакеров из РФ.

Когда именно и с какими целями был заражен компьютер, неизвестно. «Остается вопрос: присутствуют ли они в наших системах и какая была цель?», — сказал собеседник газеты.

29 декабря США ввели против РФ новые санкции в связи с серией кибератак, которые, как считают американские спецслужбы, организовала российская разведка. Хакерская кампания, одной из целей которых, по утверждению США, было повлиять на ход президентских выборов, получила название Grizzly Steppe («Степь гризли»).

США ввели санкции против ГРУ, ФСБ, трех российских компаний и двух хакеров. Кроме того, из страны было решено выслать 35 российских дипломатов.

Россия категорически отрицает причастность как к кибератакам, так и к попыткам повлиять на исход выборов в США. Президент РФ Владимир Путин отказался принимать ответные меры к США, заявив, что рассчитывает продолжить сотрудничество уже со следующей администрацией Белого дома.

Источник: meduza.io