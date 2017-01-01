В стамбульском клубе застрелили не менее 39 человек

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В Стамбуле в ночь на 1 января в популярном ночном клубе Reina, куда заходят знаменитости, произошел теракт. Террорист (возможно, их было несколько) застрелил не менее 39 человек. «Медуза» коротко рассказывает о том, что произошло в новогоднюю ночь в турецком городе.

Теракт произошел в ночь на первое января в клубе, где отмечали наступление 2017 года. Как минимум один вооруженный автоматом Калашникова (или другим длинноствольным оружием) террорист застрелил полицейского на улице, а затем вошел в клуб и начал стрелять по гостям. В результате нападения погибли 39 человек (в том числе 16 иностранцев), почти 70 человек получили ранения. К утру был опознан 21 труп: среди погибших оказались 16 иностранцев и 5 турок. В момент нападения в клубе находилось не менее 500 человек.

В клубе Reina началась паника. Один из сотрудников рассказал журналистам, что после начала стрельбы он упал на пол и потащил за собой друга. Некоторые люди, чтобы спастись, прыгали в Босфор (клуб находится на берегу пролива). К месту происшествия прибыли около 60 автомобилей скорой помощи.

Сколько было нападавших, неизвестно. По словам очевидцев, их могло быть двое или даже больше. По неподтвержденным данным, они были одеты в костюмы Санта-Клауса. Полицейские пытаются найти террористов; пока безуспешно.

В Стамбуле в новогоднюю ночь ввели повышенные меры безопасности. Как заявил угольный магнат Мехмет Кочарслан, 7-10 дней назад американские спецслужбы предупреждали о возможных нападениях на Стамбул. Тем не менее, по его словам, теракт нельзя было предотвратить, хотя на улицах города дежурили около 25 тысяч полицейских. 31 декабря полицейские задержали несколько исламистов, которые планировали теракты в Анкаре.

В 2016 году при терактах в Турции погибли по меньшей мере 275 человек. Страна подвергалась атакам как со стороны террористов из «Исламского государства», так и Рабочей партии Курдистана.

Президент России Владимир Путин выразил свои соболезнования главе Турции Эрдогану.

Источник: meduza.io