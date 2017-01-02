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Администрация Барака Обамы ввела против РФ новые санкции и объявила о высылке из страны 35 российских дипломатов.

Политолог Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik назвал эти действия проявлением истерии.

В четверг, 29 декабря, администрация президента США Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России. Также США закрыли два жилых комплекса, являющихся дипломатической собственностью РФ, и объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США, которых президент Барак Обама назвал "работниками российской разведки". При этом никаких доказательств американская сторона, как обычно, не привела.

Избранный президент США Дональд Трамп пообещал встретиться с представителями разведки из-за решения уходящей администрации ввести санкции против России.

Генеральный директор Института региональных проблем, политолог Дмитрий Журавлев считает такой шаг вполне логичным.

"Все говорят о вмешательстве, но ни одного факта ни разу не приводилось. Поэтому в данном случае избранный президент США ведет себя как здравомыслящий человек", – сказал Дмитрий Журавлев в эфире радио Sputnik.

Действия уходящей администрации и лично президента Барака Обамы в отношении России он считает проявлением истерии.

"Эти действия нанесли удар по дипломатическому корпусу, но я уверен, что они будут отменены в ближайшее время новым президентом. Потому что это не санкции – это истерика. Обама оказался человеком фанатичным, а фанатиков жалеть надо. Жаль только, что фанатик оказался у власти. Потому что жалеть приходится его собственную страну. Думаю, что надо забыть о господине Обаме, что для него, кстати, будет самым страшным наказанием. Вот почему он так нервно ведет себя в российском вопросе? Он до сих пор пытается с нами тягаться: мол, я сильнее. Он все пытается нам это доказать, причем такими вот истеричным способом", – отметил политолог.

Он также прокомментировал ситуацию с высылкой дипломатов.

"Есть отработанный веками путь: они высылают наших дипломатов, значит, мы просто обязаны выслать их дипломатов. То есть зеркальный ответ. Обама постарался испортить жизнь своему сменщику. Но законодательно он провести свои решения не может, а может провести только указами. Поэтому новый президент может их легко отменить. Скорее всего, Трамп их отменит. И тогда можно будет не отвечать на высылку дипломатов. Но если высылка произойдет, то мы будем обязаны ответить. Поскольку существует дипломатическая традиция", – заключил Дмитрий Журавлев.

Источник: ria.ru