В Ереване найден мертвым российский офицер

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Тело майора российской военной базы в Армении обнаружено в Ереване. Об этом сообщили в полиции республики.

"1 января около 19 часов (местного времени, 18 часов мск) в центр оперативного управления полиции Еревана со станции скорой помощи поступил сигнал о том, что в одном из номеров гостиницы "Дружба" обнаружено тело мужчины", - отметил начальник отдела по связям со СМИ, анализа и информации управления информации и по связям с общественностью полиции Армении капитан полиции Эдгар Джаноян.

На место происшествия прибыла оперативная группа во главе с заместителем начальника управления полиции Еревана полковником полиции Артаком Погосяном. Установлено, что умерший - 45-летний гражданин России Виктор Емельянов, временно прописанный в указанной гостинице. Емельянов служил заместителем начальника штаба одной из воинских частей российской военной базы в Армении, воинское звание - майор.

Назначена судебно-медицинская экспертиза, отметил представитель полиции. Согласно предварительному заключению судмедэксперта, следов насилия на теле Емельянова не обнаружено. По факту происшествия в отделе полиции по административным районам Канакер-Зейтун Еревана проводится доследственная проверка.

В пресс-службе Южного военного округа отметили, что причиной смерти могла стать сердечная недостаточность. "По предварительным данным, причиной смерти военнослужащего могла явиться острая сердечная недостаточность", - отметили в пресс-службе. В округе подчеркнули, что командование российской военной базы в Армении вместе с правоохранительными органами "устанавливает все обстоятельства случившегося".

Российская военная база дислоцируется в Армении согласно межгосударственному договору между Москвой и Ереваном, заключенному в 1995 году. В 2010 году в документ внесены изменения, в соответствии с которыми срок пребывания соединения с первоначальных 25 лет продлен до 49 лет, то есть до 2044 года. Власти Армении считают российское военное присутствие, наряду с Погрануправлением ФСБ России в республике, важной составляющей национальной безопасности страны.

Источник: tass.ru