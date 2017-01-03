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/В мире/

В Аризоне близнецы родились с разницей в несколько минут, но в разные годы

Родители мальчиков признались, что теоретически предполагали подобный исход: в роддом женщину привезли за несколько часов до наступления нового года.

Братья-близнецы Эверетт и Сойер Шэй из американского штата Аризона появились на свет с разницей всего лишь в 11 минут, но при этом один из них родился в 2016 году, в 23:50 по местному времени, а другой — уже в 2017-м, в 00:01. О необычном случае рассказывает портал Лайф, со слов USA Today.
Родители мальчиков Брэндон и Холли Шэй признались, что теоретически предполагали подобный исход: в роддом женщину привезли за несколько часов до наступления нового года. Супруги крайне довольны тем, что родились именно сыновья, ведь две дочери четырёх и 13 лет у них уже есть.

— Это хорошо, когда есть мальчики. Добро пожаловать в семью, тестостерон, — пошутил счастливый отец.

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Категория: Новости / В мире

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