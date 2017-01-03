Умер создатель диснеевского олененка

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В возрасте 106 лет скончался художник мультипликационной студии Disney Тайрус Вонг (Tyrus Wong).

Вонг известен как автор эскизов, которые впоследствии стали основой мультфильма «Бэмби» 1942 года, пишет CNN. Внимание на рисунки обратил лично основатель студии Уолт Дисней.

Художник проработал в Disney с 1938-го по 1941-й, после чего перешел на работу в Warner Brothers. В 2001 году он стал лауреатом премии «Легенды Диснея», которая присуждается за существенный вклад в историю компании.

Вонг переехал в США из Китая в девятилетнем возрасте.

«Бэмби» — мультфильм об одноименном олененке, экранизация романа австрийского писателя Феликса Зальтена. В 2011 году анимационная картина была внесена в Национальный кинореестр США. Считается культовой, также известно, что это был любимый мультфильм Уолта Диснея.

Источник: lenta.ru