The Washington Post опровергла свою заметку о взломе электросети «российскими хакерами»

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Подозрительная активность в компьютере американской энергетической компании вряд ли была связана с деятельностью российских хакеров и никак не могла повлиять на работу инфраструктуры. Об этом пишет The Washington Post, которая первой 31 декабря сообщила о возможном проникновении в энергосистему.

Источники в спецслужбах рассказали WP, что подозрения возникли у одного из сотрудников компании Burlington Electric в штате Вермонт, который увидел, что во время проверки почты его компьютер подключается к IP-адресу из списка тех, что могут быть связаны с российскими хакерами. Проверка показала, что сам адрес напрямую не имеет отношения к хакерам, а соединение с ним не может служить доказательством попытки взлома.

Сама Burlington Electric также опубликовала новый пресс-релиз, в котором сообщается уже не об «обнаружении вредоносного кода», а о «подозрительном интернет-трафике».

The Post сначала ошибочно написала, что электросеть страны была взломана через компанию в Вермонте. После того как Burlington Electric опубликовала заявление о том, что подверженный угрозе ноутбук не был подключен к сети, The Post немедленно исправила заметку, а затем добавила пояснение от редактора (англ.яз.). The Washington Post

Адрес, который вызвал подозрение у компании, был опубликован в докладе о российских хакерских группировках, который подготовило американское правительство.

Вместе с докладом власти США ввели новые санкции против России, так как Москву подозревают в причастности к вмешательству в президентские выборы. Помимо этого из США высланы 35 российских дипломатов, которых президент страны Барак Обама назвал «разведчиками». Две резиденции российской дипмиссии в пригородах Вашингтона и Нью-Йорка закрыты.

В России обвинения США в причастности к хакерским атакам назвали безосновательными. Москва решила никак не отвечать на американские санкции.

Источник: meduza.io