Установили личность устроившего стрельбу в ночном клубе

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Власти Турции 4 января заявили, что установили личности террориста, совершившего нападение в новогоднюю ночь в ночном клубе в Стамбуле.

Об этом сообщил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

«Личность человека, совершившего террористический акт в Стамбуле, установлена», — сказал министр.

Ранее стало известно, что турецкая полиция задержала в Измире еще пятерых подозреваемых в причастности к организации теракта, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Anadolu.

В ночь на 1 января неизвестный совершил нападение на стамбульский ночной клуб Reina. Жертвами стали 39 человек, 69 граждан получили ранения. Среди погибших была гражданка России. Ответственность за атаку взяла на себя террористическая группировка «Исламского государство» (запрещена в РФ).

Источник: kuban24.tv