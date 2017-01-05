Белоруссия повысила тарифы на транзит нефти по территории страны

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Белоруссия повысит тарифы на транзит нефти по трубопроводам страны с 1 февраля.

Отмечается, что повышение произойдет примерно на 7,7% вместо анонсированных ранее 20,5%. Такое решение принято Министерством антимонопольного регулирования и торговли Белоруссии.

В документе указано, что тариф на услуги по транспортировке нефти по магистральным трубопроводам ОАО "Гомельтранснефть Дружба" по маршруту Унеча — Адамова Застава повышен на 7,7% с 267,32 до 287,90 российских рублей за тонну нетто (без НДС), передает RT.

Нефтегазовый спор между Россией и Белоруссией, разгоревшийся в начале 2016 года, остается не решенным. Председатель концерна "Белнефтехим" Игорь Ляшенко накануне Нового года отметил, что страны продолжают переговоры по этому вопросу. Однако известно, что Белоруссия пока не выплатила долги по поставкам российского топлива.

Новые тарифы будут действовать с 1 февраля по 31 марта 2017 года.

Источник: http://www.mk.ru/economics