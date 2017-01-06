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Зону конфликта в Сирии первым покинет авианосец "Адмирал Кузнецов"

Также уйдут крейсер "Пётр Великий" и другие сопровождающие корабли, сообщил начальник Генштаба ВС РФ.

При сокращении группировки Вооружённых сил РФ в Сирии первыми страну покинут авианосец "Адмирал Кузнецов", крейсер "Пётр Великий" и сопровождающие их корабли, заявил начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Он добавил, что сегодня авианосная группа начнёт готовиться к переходу в Североморск, и поблагодарил личный состав группы за успешное выполнение поставленных задач. 

Герасимов также напомнил, что с 30 декабря в Сирии действует режим прекращения огня, который не распространяется на террористические формирования. 

Источник: life.ru

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Категория: Новости / В мире

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