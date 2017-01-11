Трамп: Россия никогда меня не шантажировала

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Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что российские власти никогда его не шантажировали. Заявление Трампа стало ответом на публикацию неверифицированного досье об отношениях миллиардера с российскими спецслужбами.

Buzzfeed вечером 10 января опубликовал 35-страничный документ, который якобы является досье об отношениях команды Дональда Трампа с Россией. Как утверждается, досье могло быть подготовлено неким бывшим сотрудником британских спецслужб по заказу политических оппонентов миллиардера.

В досье утверждается, что у российских властей есть компромат на Трампа — видеозапись из отеля «Ритц-Карлтон» в Москве, которую спецслужбы пообещали не публиковать в качестве благодарности за политическое сотрудничество.

Помимо прочего, в досье говорится о том, что кампанией по взлому и публикации переписки руководства Демократической партии США руководил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Никаких подтверждений достоверности сведений, опубликованных в досье, нет.

Источник: meduza.io