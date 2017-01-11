В Китае запретили Pokemon Go

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Китайские власти отказались выдать лицензию мобильной игре Pokemon Go от Nintendo до окончательной оценки всех рисков, которые создает приложение. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Администрацию прессы, публикаций, радио, кино и телевидения.

Чиновники проведут дополнительные проверки, чтобы установить, может ли Pokemon Go быть «угрозой безопасности географической информации и угрозой транспортной и личной безопасности потребителей».

Как долго власти Китая намерены проводить оценку игры, не сообщается.

Pokemon Go вышла 6 июля 2016 года, игра основана на принципе дополненной реальности — на экране игрок видит персонажей, наложенных на картинку с основной камеры смартфона. Чтобы ловить покемонов, игроки должны в реальном мире перемещаться между местами, где они «прячутся».

Особенности игры, которая требует постоянного внимания к экрану, ранее были неоднократно раскритикованы. Зафиксированы несколько случаев смертельных ДТП, когда пешеходы или водители не замечали друг друга, играя в Pokemon Go.

В сентябре 2016 года за игру в Pokemon GO в храме Екатеринбурга был арестован блогер.

Источник: meduza.io