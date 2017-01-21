Из Словакии экстрадировали россиянина, избившего полицейских на Кубани

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Словакия приняла решение об экстрадиции российского гражданина Сергея Пинчукова, обвиняемого в избиении полицейских, сообщила в пятницу официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"В Россию из Словакии экстрадировали 60-летнего россиянина Сергея Пинчукова, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ст. 319 и ч.1 ст. 318 УК России (применение насилия в отношении представителя власти)", - сказала И.Волк.

По ее словам, россиянина передали сотрудникам Национального центрального бюро (НЦБ) Интерпола МВД России и российской Федеральной службе исполнения наказаний (ФСИН).

По данным ведомства, С.Пинчуков в марте 2015 года, находился на станции Тихорецкая железнодорожного вокзала Краснодарского края в состоянии алкогольного опьянения и отказывался проследовать с сотрудниками полиции в дежурную часть. После этого он начал оскорблять их и впоследствии напал и нанес правоохранителям телесные повреждения.

"По данному факту было возбуждено уголовное дело. Так как установить местонахождение обвиняемого не удалось, его объявили в розыск по каналам Интерпола с целью ареста и выдачи. Международный розыск был начат в июне 2016 г. на основании запроса Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, в том же месяце за нарушение миграционного законодательства фигурант был задержан на территории Словакии", - заявила И.Волк.

Словацкие компетентные органы удовлетворили ходатайство Генеральной прокуратуры РФ о выдаче С.Пинчукова для экстрадиции в Москву, добавили в пресс-службе.

Источник: interfax-russia.ru