Китай разместил на границе с Россией межконтинентальные баллистические ракеты

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Китай развернул в провинции Хэйлунцзян, граничащей с Россией, новые мобильные комплексы с межконтинентальными баллистическими ракетами Dongfeng-41 (DF-41).

Об этом сообщает китайский таблоид Global Times со ссылкой на гонконгские и тайваньские СМИ, обнаружившие в прессе КНР фото комплексов DF-41, сделанные в провинции Хэйлунцзян.

DF-41 — твердотопливная баллистическая ракета, способная поражать цели на расстоянии до 14 тысяч километров. Ракета, предназначенная для мобильных комплексов, может нести до 10-12 ядерных зарядов.

Официально Китай не объявлял о принятии на вооружение DF-41, однако эксперты предполагают, что разработка таких ракет успешно завершена.

Некоторые СМИ предполагают, что китайские военные намеренно допустили утечку данных о Dongfeng-41, и связывают ее с инаугурацией президента США Дональда Трампа. По их мнению, такой шаг стал ответом Пекина на провокационные заявления Трампа в адрес Китая (англ.яз.). Global Times

Разработка DF-41 с перерывами ведется в Китае с середины 1980-х годов. Летно-конструкторские испытания ракеты начались в 2012 году.

Дональд Трамп во время предвыборной кампании обвинил Китай в валютных манипуляциях и враждебной торговой политике. Кроме того, Трамп провел переговоры с руководством Тайваня, после чего Пекин был вынужден напомнить избранному на тот момент президенту США о политике «единого Китая».

Источник: meduza.io