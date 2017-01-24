Курс валют
59.22
63.62
/В мире/

Ту-22М3 ВКС России нанесли очередной удар по боевикам

Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли очередной удар по боевикам ИГИЛ (* Террористическая группировка.  Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.)  в провинции Дейр эз-Зор

Сегодня 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами и районам сосредоточения военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

 

Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.

 

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 95 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

Пенсионер похитил у ветеранов 150 тысяч долларов и потратил их на порно

Ту-22М3 ВКС России нанесли очередной удар по боевикам

Игорь Дяченко представил свой план на первые 100 дней

В Новороссийске пройдёт выставка графики и авторской куклы Елены Туминской «Дверь в зазеркалье».

Состоялась рабочая встреча руководства ПАО «НМТП» и Северо-Кавказской железной дороги