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Дальние бомбардировщики Ту-22М3 ВКС России нанесли очередной удар по боевикам ИГИЛ (* Террористическая группировка. Деятельность организации запрещена на территории России решением Верховного суда.) в провинции Дейр эз-Зор

Сегодня 6 дальних бомбардировщиков Ту-22М3 Воздушно-космических сил (ВКС) России, взлетев с аэродрома на территории Российской Федерации и совершив перелет над территорией Ирака и Ирана, нанесли групповой авиационный удар по цеху по производству боеприпасов и взрывчатых веществ в районе населенного пункта Сальхиях, складам с вооружением и боеприпасами и районам сосредоточения военной техники террористов ИГИЛ в провинции Дейр эз-Зор Сирийской Арабской Республики.

Средствами объективного контроля подтверждено поражение всех назначенных целей.

Истребительно-авиационное прикрытие российских бомбардировщиков осуществляли Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим.

После успешного выполнения боевой задачи все российские самолеты вернулись на аэродромы базирования.