Норвегия обвинила Россию в попытке повлиять на работу Нобелевского комитета

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Полицейская служба безопасности (PST) Норвегии заявила о вмешательстве российских спецслужб в работу Нобелевского комитета. Как сообщает телеканал NRK, целью операции со стороны Москвы было предотвращение присуждения премии мира президенту Украины Петру Порошенко в 2015 году.

Как рассказал телеканалу директор Нобелевского института в Осло Олаф Ньёльстад, летом 2015 года агентством Sputnik было опубликовано подложное письмо в посольство США в Норвегии. Согласно документу, выпущенному от лица спикера Верховной рады Владимира Гройсмана, президент Порошенко якобы требовал от американских дипломатов гарантий присуждения награды. Те, согласно тексту письма, уже якобы заручились поддержкой двух из пяти членов Нобелевского комитета. Впоследствии Киев и Вашингтон опровергли подлинность документа.

В PST инцидент охарактеризовали как организованную спецслужбами из России кампанию по дезинформации. Норвежская служба безопасности заявляет о причастности к произошедшему сотрудников российского посольства, имена которых не раскрываются. PST утверждает, что со стороны Москвы ведется активная работа по организации влияния на ключевые должностные лица не только в Норвегии, но также в Швеции и Финляндии.

Источник: kommersant.ru