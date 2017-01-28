В Лондоне анархисты захватили пустующий дом бывшего топ-менеджера «Газпрома»

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В Лондоне анархисты захватили пустующий дом, который принадлежит бывшему топ-менеджеру «Газпрома» Андрею Гончаренко. В четырехэтажном здании они оборудовали приют для бездомных.

Анархисты захватили дом 24 января. Компания, представляющая интересы Гончаренко, обратилась в суд с требованием выселить захватчиков. Слушания состоятся 31 января.

Андрей Гончаренко приобрел дом, где раньше располагался испанский центр Сервантеса, в 2014 году. Здание обошлось ему в миллиард рублей.

Андрей Гончаренко купил в Великобритании три дома. Один из них — в Риджентс-парке — обошелся ему в девять миллиардов рублей. Пресса называла этот дом самым дорогим в Великобритании.

Андрей Гончаренко возглавлял дочернюю компанию «Газпрома» — «Газпром инвест юг». Когда он покинул этот пост, неизвестно. Forbes называл его бывшим сотрудником в 2015 году. В 2013-м «Известия» писали, что на Гончаренко завели уголовное дело.

Источник: meduza.io