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Президенты России и США решили объединиться для борьбы с международным терроризмом

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп 28 января в ходе телефонного разговора обсудили борьбу с терроризмом.

«Выделена приоритетность объединения усилий в борьбе с главной угрозой — международным терроризмом», — отметили в пресс-службе президента РФ.

Президенты высказались за налаживание реальной координации российских и американских действий для разгрома ИГИЛ (организация запрещена на территории РФ) и других террористических группировок в Сирии.

Источник: kuban24.tv

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Категория: Новости / В мире

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