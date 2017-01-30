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Минобороны РФ организовало горячее питание для мирных жителей Сирии

Российские военные продолжают работу по восстановлению мирной жизни в Сирии. Как сообщили в Центре примирения враждующих сторон, в частности, жителям региона оказывается гуманитарная помощь.

В восточной части Алеппо были организованы пункты горячего питания и выдачи предметов первой необходимости. Всего помощь получили более 4,3 тыс. мирных жителей. Жителям раздают хлеб и горячую еду.

Также военные продолжают разминирование территории - домов, улиц и социально значимых объектов города.

Населению страны оказывается необходимая медицинская помощь.

Источник: rg.ru

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Категория: Новости / В мире

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