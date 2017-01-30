Пентагон составит прогноз последствий ядерных ударов по России и Китаю

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Стратегическое командование Пентагона совместно со спецслужбами составит прогноз последствий американского ядерного удара по России и Китаю. Подготовку такого документа, сообщает Bloomberg, заказал Конгресс.

Составители прогноза должны оценить, какие силы и средства останутся у РФ и КНР после ядерной бомбардировки их территории, в частности, те, которые можно использовать для нанесения ответного удара.

Кроме того, предстоит определить «жизнестойкость» руководства, военного командования и госуправления этих стран.

В рамках исследования также предполагается установить и дать подробное описание наземным и подземным объектам инфраструктуры, имеющим ключевое значение для «военного и политического» руководства стран. Речь идет об объектах, которые с большой долей вероятности «будут использоваться для осуществления управления в период кризиса или в военное время».

Документ о проведении исследования был внесен в Палату представителей конгрессменом от Огайо Майклом Тернером и одобрен до вступления в должность президента США Дональда Трампа. В ходе предвыборной кампании Трамп, в числе прочего, говорил о необходимости увеличения ядерного потенциала США.

«Мы не должны игнорировать пробелы в нашем понимании ключевых возможностей противника», — заявил Тернер.

Россия, Китай и США входят в число стран, которые, в соответствии с Договором о нераспространении ядерного оружия, имеют законное право на владение ядерным оружием.

Осенью 2016 года на фоне очередного обострения отношения с США Россия объявила о выходе из двусторонних договоров об уничтожении оружейного плутония и о сотрудничестве в сфере ядерных испытаний.

Источник: meduza.io