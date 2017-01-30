Российские компании вывезли из Венесуэлы миллиарды бесполезных наличных боливаров

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В Россию из Венесуэлы за три года вывезли миллиарды наличных боливаров. Об этом говорится в расследовании Republic.

Главными поставщиками боливаров на российский рынок, по информации издания, стали российские компании. В Венесуэле им платили за услуги в боливарах, а обменять их на доллары они не смогли, поэтому наличные пришлось вывозить на самолетах и в морских контейнерах. Один из собеседников Republic рассказал, что с такой проблемой столкнулся, в частности, «КамАЗ».

Попав в Россию, наличные боливары оказались у перекупщиков, которые начали сбывать их ниже рыночной стоимости. На интернет-форумах перекупщики демонстрируют комнаты, забитые пачками боливаров в банковской упаковке, пишет издание.

Одним из крупных покупателей боливаров в России могла стать госкомпания «Роснефть», которая ведет бизнес в Венесуэле. На просьбу прокомментировать эту информацию пресс-секретарь компании Михаил Леонтьев заявил: «Не ваше собачье дело».

При этом оборот боливаров за пределами Венесуэлы запрещен венесуэльским законом. Но в России валютное законодательство не запрещает банкам работать с боливарами, как и с другой иностранной валютой, заявили в Центробанке.

«Эти горы наличности на самом деле стоят меньше десяти тысяч долларов, — удивляется венесуэльский экономист Хенкель Гарсия, просмотрев одно из видео, на котором запечатлена комната с боливарами. — Бумага, на которой печатают боливары, стоит сейчас дороже, чем они сами, на черном рынке эти купюры по 100 боливар стоят не больше двух центов, и ситуация ухудшается. Непонятно, зачем нарушать законы и вывозить этот мусор из страны». Republic

В самой Венесуэле заявляют о выводе из страны в общей сложности 300 миллиардов наличных боливаров, которые затем обнаруживались в США, Швейцарии, Польше, на Украине и в других странах.

Венесуэльский боливар за три года обесценился в 50 раз, так как страна переживает глубокий кризис. В 2016 году инфляция в Венесуэле составила 720 процентов, а ВВП страны сократился на 10 процентов.

Источник: meduza.io