В Польше опубликована база данных надзирателей Освенцима

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Институт национальной памяти Польши опубликовал базу данных надзирателей концлагеря Освенцим (Аушвиц-Биркенау). В базу данных вошли 9686 человек, работавших в концлагере с момента его основания до ликвидации.

О каждом надзирателе собрана вся доступная информация, включая дату и место рождения, срок службы и служебный номер, и, в некоторых случаях, фотографии.

В случае, если фигуранта списка судили после войны, представлены документы судебного разбирательства. Однако, как отмечают в Институте национальной памяти, из сотрудников SS, служивших в Освенциме, лишь 12 процентов были осуждены. Предполагается, что несколько десятков бывших надзирателей до сих пор живы.

База данных надзирателей Освенцима, объявили в Институте национальной памяти, будет доступна в интернете.

«Сегодня исторический день и это только начало большого проекта. Мы начали с Освенцима, но затем планируем расширить базу данных на [надзирателей] других лагерей смерти», — сказал глава Института национальной памяти Ярослав Шарек (англ.яз.). Polskie Radio

Концентрационный лагерь Освенцим действовал на территории Польши с 1940 по 1945 годы. Точных данных о числе погибших в Освенциме нет, так как все документы концлагеря были уничтожены.

По оценкам польских властей, обнародованным к 70-летию окончания Второй мировой войны, в Освенциме погибли 1,1 миллиона человек, в том числе 960 тысяч евреев. Мемориальный музей холокоста в США оценивает число погибших в Освенциме евреев примерно в миллион человек.

Освенцим считается главным символом холокоста. День освобождения этого лагеря — 27 января 1945 года — отмечается как Международный день памяти жертв холокоста.

Источник: meduza.io