Deutsche Bank заплатит 629 миллионов долларов за сомнительные сделки по выводу миллиардов из России

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Deutsche Bank согласился выплатить американским властям 425 миллионов долларов за участие в «зеркальных сделках» по выводу денег из России. Об этом объявил департамент Нью-Йорка по финансовым услугам.

Регулятор установил, что сотрудники банка не обращали внимания на сомнительные сделки, которые позволили вывести из страны 10 миллиардов долларов.

Британские финансовые органы также привлекли Deutsche Bank к ответственности. Штраф составил 163 миллиона фунтов стерлингов (204 миллиона долларов).

Сделки, о которых идет речь, происходили в 2011–2015 годах. Трейдеры покупали акции компаний в России за рубли, одновременно продавая их в Лондоне. Средняя сделка составляла 2-3 миллиона долларов, причем иногда акции продавались с убытком. Все это не насторожило сотрудников банка.

По информации The New Yorker, значительная часть выведенных таким образом денег принадлежала «чеченцам со связями в Кремле». Бенефициарами схемы также называли людей из окружения российского президента Владимира Путина.

Источник: meduza.io