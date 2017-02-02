Путин назвал условия сотрудничества с Европой в сфере поставок газа

/В мире/

Президент России Владимир Путин считает, что российский газ может поставляться в дальнейшем в Венгрию различными маршрутами, в том числе и транзитом через Украину, если это будет экономически целесообразно.

На пресс-конференции по итогам переговоров с премьер-министром Венгрии Виктором Урбаном глава российского государства заявил, что газ в Венгрию может поступать по "Северному потоку-2" и "Турецкому потоку". "Возможны и другие варианты, кстати говоря, мы не ставим перед собой никаких целей политического характера в отношении транзита через Украину", - подчеркнул Путин. "Если это будет экономически целесообразно, если это будет надежно, то мы не исключаем и продолжение какого-то объема транзита через Украину", - подчеркнул российский лидер.

Он уточнил, что вопрос "в диверсификации и в экономической целесообразности всех этих маршрутов ("Северного потока-2", "Турецкого потока" и через Украину)". "Мы изучаем все эти возможности, одно точно можно сказать: российский газ будет надежно поступать для венгерского рынка, это сто процентов" - заверил российский лидер.

Президент РФ сообщил, что на переговорах с Орбаном говорил об уже не существующем проекте газопровода "Южный поток", о трубопроводе "Северный поток". "Что касается "Северного потока-2", то, конечно, технологическая возможность для Венгрии получать российский газ через "Северный поток-2" существует - через Словакию, через Австрию можно делать, по-разному это можно сделать, это вполне реализуемый проект", - уверен глава российского государствам. По его словам, "возможно также и движение российского сырья через Турцию по "Турецкому потоку", возможны и другие варианты".

Россия и Венгрия договорились начать переговоры о поставках российского газа после 2021 года, заявил Орбан.

"Газ гарантирован для нас до 2021 года, а сегодня мы приняли решение, что попросим наших сотрудников начать переговоры о поставках газа после 2021 года", - сказал он.

Источник: tass.ru