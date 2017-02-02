США ослабили санкции в отношении ФСБ России

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Министерство финансов США ослабило санкции, введенные против ФСБ России по обвинению в причастности к кибератакам.

В опубликованном на сайте ведомства документе отмечается, что теперь разрешено "запрашивать, получать, использовать и платить за лицензии, сертификаты и разрешения", выданные ФСБ России на "продукты информационных технологий". Общая стоимость оплаты не должна превышать пяти тысяч долларов в год. Какие именно технологии имеются в виду, не уточняется.

При этом запрещаются экспорт, реэкспорт и поставка любых товаров и технологий в Крым.

Решение Минфина не дает права на экспорт, реэкспорт или предоставление товаров или технологий ФСБ России или тем, кто действует от ее имени. Кроме того, запрещено использовать при расчетах счета, блокированные в США ранее на основании президентских указов.

В документе сказано, что он принят в рамках санкций, введенных в апреле 2015 года и декабре 2016 года в связи со "злонамеренной кибердеятельностью".

В октябре 2016 года официальные представители разведывательного сообщества США заявили, что за кибератаками на избирательные системы страны стояли российские хакеры, которые якобы действовали по распоряжению руководства России. В конце декабря администрация Барака Обамы ввела санкции против девяти российских учреждений, компаний и физлиц, в том числе против ГРУ и ФСБ, за "вмешательство в выборы" и "давление на американских дипломатов", работающих в России.

Никаких доказательств причастности Москвы к хакерским атакам с целью повлиять на результат президентских выборов власти США ни разу не предъявили.

Президент России Владимир Путин, говоря об этих обвинениях, заявлял, что в опубликованных данных нет ничего в интересах России, а истерика нагнетается, чтобы отвлечь внимание от их содержания. В свою очередь, комментируя заявления Хиллари Клинтон о вмешательстве России в предвыборную кампанию, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл обвинения в адрес Москвы "абсолютно голословными".

Источник: ria.ru