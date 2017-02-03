В Беларуси ввели налог на грибы и ягоды

/В мире/

На нововведение в сфере дополнительных поборов с беларусов обратил внимание Александр Татаринцев, в прошлом генеральный директор ОАО "Джем-банк".

"Еще один удар по тунеядцам.

А что вы думали, заплатили налог на бедность и свободны? Можно грибы-ягоды собирать да пчел в деревне выгуливать? Нет, не пройдет. Теперь за такие вольности тоже нужно налог платить.

Видимо, законная схема сбора грибов (ягод, орехов и даже мха) теперь будет такой: покупаете талончик и идете. А там контролеру предъявите в случае чего. Нет билета — браконьер, неплательщик, подлежите наказанию по всей строгости. И не вздумайте грибами откупаться — это уголовная статья! Ну, ягоды, наверное, можно быстро съесть, только не при свидетелях.

И это не шутка, вот ссылка на официальный документ . Приобретаем билетики, лето близко!", — пишет Александр Татаринцев на своей странице в Facebook.

Название документа гласит:

"Об установлении таксовой стоимости за побочное лесопользование и заготовку второстепенных лесных ресурсов, пользование участками лесного фонда в культурно-оздоровительных, туристических, иных рекреационных и (или) спортивно-массовых, физкультурно-оздоровительных, спортивных, научно-исследовательских и образовательных целях".

Постановление вступило в силу с 31 декабря 2016 года.

К "побочному лесопользованию" относят сенокошение, пастьбу скота, размещение ульев и пасек, заготовку древесных соков, заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов и др. пищевых лесных ресурсов, лекарственного и технического сырья, сбор мха, лесной подстилки, опавших листьев.

Источник: charter97.org