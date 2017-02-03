Россия ограничит ввоз говядины из Беларуси

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Россия запрещает поставки говядины из Минской области Белоруссии с 6 февраля. Об этом сообщила официальный представитель Россельхознадзора Юлия Мелано.

"Запрет вводится с 6 февраля", - сказала она.

Такая мера стала необходимой из-за того, что белорусские предприятия поставляли в Россию украинскую и европейскую продукцию, которая запрещена к ввозу.

Ранее глава Россельхознадзора Сергей Данкверт сообщил, что Белоруссия реэкспортировала в РФ минимум 15 тыс. т украинской говядины в 2016 г. При этом есть вероятность, что объем достигает 30 тыс. т.

Поставки украинской сельхозпродукции были запрещены с 1 января 2016 г. из-за ухудшения отношений между странами и расширения российского продэмбарго.

Россельхознадзор обнаружил, что белорусское предприятие "Георгий и сыновья" поставляло в Россию продукцию с украинского "Двенадцать мастеров".

В ходе дальнейшего разбирательства был ограничен ввоз в РФ продукции с предприятий Белоруссии: Лельчицкое райпо ОСП "Производственный комбинат", ООО "Онэксимпрод", СООО "Георгий и сыновья" и ООО "Террамит".

"Отказ белорусской стороны в проведении совместного посещения предприятия СООО "Георгий и сыновья" только подтвердил оправданность подозрений в мошенничестве предприятия", - отмечается в материалах ведомства.

Кроме этого, на видеоконференции глава ветеринарной службы Минской области сообщил, что в ходе проверки, проведенной на предприятии, выявлены грубейшие нарушения ветеринарных правил.

В Россельхознадзоре отметили , что при проведении ветеринарного контроля белорусской продукции часто фиксируются следы повторной переупаковки и следы перемаркировки товаров, кроме того, упаковщики срезают ветеринарные клейма.

Источник: tass.ru