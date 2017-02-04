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В Австрии задержаны более 20 выходцев из Чечни

Австрийская полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни, сообщает агентство APA. У задержанных было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.

Задержания были проведены после того, как в полицию поступил сигнал от жителей, сообщивших о подозрительной группе людей в районе Флоридсдорф.

Прибывшим полицейским выходцы из Чечни сообщили, что собрались вместе для того, чтобы прогуляться и отпраздновать свадьбу.

Решение о задержании, по данным APA, было принято полицией после того, как один из чеченцев попытался спрятать пистолет в снег.
Задержанных, которым от 25 до 50 лет, допрашивает полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются (нем.яз.).

APA

Источник: meduza.io

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Категория: Новости / В мире

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