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Решение о задержании, по данным APA, было принято полицией после того, как один из чеченцев попытался спрятать пистолет в снег.
В Австрии задержаны более 20 выходцев из Чечни
Австрийская полиция задержала в Вене 22 выходцев из Чечни, сообщает агентство APA. У задержанных было изъято огнестрельное оружие и боеприпасы.
Задержания были проведены после того, как в полицию поступил сигнал от жителей, сообщивших о подозрительной группе людей в районе Флоридсдорф.
Прибывшим полицейским выходцы из Чечни сообщили, что собрались вместе для того, чтобы прогуляться и отпраздновать свадьбу.
Решение о задержании, по данным APA, было принято полицией после того, как один из чеченцев попытался спрятать пистолет в снег.
Задержанных, которым от 25 до 50 лет, допрашивает полиция. Обстоятельства произошедшего выясняются (нем.яз.).
APA
Источник: meduza.io