Глава МИД Лавров назвал честным ответ России на санкции ЕС

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Российское продэмбарго в отношении европейских производителей было зеркальной и честной мерой, нельзя было допустить недобросовестной конкуренции со стороны производителей ЕС при введении Брюсселем санкций, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Мы наложили санкции в качестве контрмеры из-за одной очень простой вещи. Европейские санкции ограничивают возможность для наших банков получать займы на финансирование сельского хозяйства, что значило бы, что сельхозпроизводители из ЕС на российском рынке извлекли бы выгоду из условий недобросовестной конкуренции. Мы должны были сделать все по-честному. Вот и все", — заявил Лавров в интервью австрийскому журналу "Профиль".

Отвечая на вопрос, при каких условиях Россия отменит ограничительные меры против ЕС, министр заявил, что этот вопрос "не должен быть адресован ко мне".

"Не мы инициировали санкции, и не нам снимать их", — напомнил Лавров.

Источник: ria.ru