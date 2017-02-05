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Задержанные в Австрии чеченцы оказались «беженцами, участвовавшими в криминальных разборках»

Министр внутренних дел Австрии Вольфганг Соботка объявил, что 16 из 22 выходцев из Чечни, задержанных в Вене 3 февраля, получили статус беженцев. Еще четверо ожидали рассмотрения запроса, двоим было отказано.

Соботка рассказал также, что австрийская полиция получила информацию, что эти люди участвовали в криминальных разборках между двумя противоборствующими преступными группировками.

«Мы должны сделать все для того, чтобы преступники не получали право на убежище в нашей стране, — заявил министр. — Нельзя допустить, чтобы люди злоупотребляли нашим гостеприимством и представляли опасность для населения»

О задержании в Вене 22 выходцев из Чечни стало известно 4 февраля. Агентство АРА сообщило, что в полицию о подозрительной группе людей сообщили местные жители. Прибывшим полицейским выходцы из Чечни сообщили, что собрались вместе для того, чтобы прогуляться и отпраздновать свадьбу.

Источник: meduza.io

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Категория: Новости / В мире

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