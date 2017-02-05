За время президентства Трампа в США появилось 227 тысяч рабочих мест

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Первый отчет министерства труда США при Дональде Трампе выявил резкий рост числа рабочих мест: в январе в несельскохозяйственных отраслях американской экономики их стало на 227 тысяч больше.

В Белом доме отметили, что не ожидали таких цифр: по прогнозам, число новых рабочих мест не должно было превысить 175 тысяч. Для сравнения, месяцем ранее, в декабре, этот показатель составил 156 тысяч.

"Доверие потребителя растет, как ответ на воодушевляющую политику Трампа", — прокомментировал данные статистики представитель Белого дома Шон Спайсер.

Создание новых рабочих мест – одно из ключевых предвыборных обещаний Дональда Трампа, которое он повторил и в день инаугурации. "Мы вернем людям работу и достаток, своим трудом и своими руками мы отстроим нашу Америку заново", — сказал он в первой речи после вступления в должность. В заявлении Трампа на сайте Белого дома говорится, что новая администрация рассчитывает создать 25 миллионов рабочих мест.

Еще до инаугурации нового президента такие промышленные гиганты, как Ford, SAP, Amazon, General Motors, Lockheed Martin, Bayer, Walmart, пообещали расширять производство в США и нанимать американцев.

Не исключено, что это вселило оптимизм в рядовых американцев, принявшихся активно искать работу. В результате уровень безработицы по сравнению с декабрем незначительно вырос: на 0,1% до 4,8%, пишет Wall Street Journal.

Главный экономист Northern Trust Карл Танненбаум в комментарии New York Times отметил, что начало 2017 года оказалось удачным для рынка труда в США. "Это очень хорошие цифры", — сказал он. По его мнению, минусом является лишь невысокий показатель по росту средней почасовой зарплаты – 0,1%.

Уровень занятости трудоспособных американцев остается невысоким, но и этот показатель вырос, до 62,9%. "Это знак того, что по меньшей мере некоторые американцы вернулись на работу и за ними могут последовать другие", — пишет газета.

Аналитики расходятся во мнениях, насколько январские показатели можно считать заслугой новой администрации. Тем не менее, эти цифры являются той опорной точкой, по которой будут судить экономическую политику Дональда Трампа, отмечает New York Times.

Politico высказывается более оптимистично. "Неожиданно высокий рост рабочих мест может быть сигналом того, что рынок доверяет предложениям Трампа по сокращению налогов и ослаблению регулирования", — пишет издание.

Сам Дональд Трамп, комментируя данные по рынку труда, констатировал в США "мощный настрой". "Мы очень рады этому. Думаю, в значительной степени рост продолжится", — сказал он.

Источник: ria.ru