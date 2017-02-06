Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

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Минобороны России опровергло сообщения телеканала "Аль-Джазира" о гибели в Сирии российских военных. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, все российские военнослужащие в этой стране живы и продолжают выполнять свои задачи.

Ранее "Аль-Джазира" утверждала, что при взрыве российского военного автомобиля, который произошел ночью недалеко от Латакии, погибли пять человек.

"Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира" о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом", — заявил официальный представитель Минобороны.

При этом Конашенков выразил сожаление по поводу того, что "крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок".

Источник: ria.ru