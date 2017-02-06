Курс валют
59.31
63.82
/В мире/

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

Минобороны России опровергло сообщения телеканала "Аль-Джазира" о гибели в Сирии российских военных. По словам официального представителя министерства Игоря Конашенкова, все российские военнослужащие в этой стране живы и продолжают выполнять свои задачи.

Ранее "Аль-Джазира" утверждала, что при взрыве российского военного автомобиля, который произошел ночью недалеко от Латакии, погибли пять человек. 

"Сообщения катарского телеканала "Аль-Джазира" о якобы гибели российских военнослужащих в Сирии является очередным информационным вбросом", — заявил официальный представитель Минобороны.

При этом Конашенков выразил сожаление по поводу того, что "крупнейший арабский телеканал занимается распространением подобных фальшивок".

Источник: ria.ru

Другие новости по теме:

Категория: Новости / В мире

Просмотров: 0 Комментариев: 0
Добавить комментарий
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Последние новости

«Беги или умри»: новая смертельная игра подростков или фейк

Гандболистки «Кубани» переиграли «Фехервар» и досрочно вышли в плей-офф Кубка ЕГФ

Минобороны опровергло сообщения о гибели российских военных в Сирии

ФК «Краснодар» проиграл чешской «Славии»

За время президентства Трампа в США появилось 227 тысяч рабочих мест