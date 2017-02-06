Трамп решил повлиять на отношения России и Ирана

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Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает варианты влияния на отношения между Россией и Ираном. Об этом рассказали неназванные источники The Wall Street Journal в администрации, а также представители европейских и арабских стран.

Отмечается, что конечной целью является ослабление союза Москвы и Тегерана, чтобы добиться успехов в сирийском конфликте и в борьбе с «Исламским государством».

WSJ указывает, что такая стратегия может объяснить противоречивые высказывания представителей администрации президента США относительно России. Так, сообщалось, что, с одной стороны, Вашингтон осуждает возобновление активных боевых действий на востоке Украины, но готов рассмотреть снятие санкций в ответ на содействие Москвы.

«Пока неясно, что [президент России Владимир] Путин может потребовать в обмен на ослабление союза [с Ираном]», — заявил один из собеседников издания. The Wall Street Journal

3 февраля США расширили санкции против Ирана после того, как Тегеран провел испытания баллистических ракет. Ранее Трамп критиковал соглашение по ядерной программе Ирана, которое позволило снять часть санкций.

Иран вошел в число стран, для которых США временно закрыли въезд по указу Трампа в конце января. Действие этого указа затем было приостановлено по решению федерального судьи.

Источник: meduza.io