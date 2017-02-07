Трамп поддержит вступление Черногории в НАТО вопреки протестам России

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Президент США Дональд Трамп поддержит вступление Черногории в НАТО. Сделать такое заявление, как стало известно Politico, Трампу в ближайшее время предложит его советник по национальной безопасности Майкл Флинн.

Поддержка вступления Черногории в Североатлантический альянс, отмечает издание, станет «главной проверкой» политики администрации Трампа по отношению к Москве.

Россия, напоминает Politico, крайне негативно относится к планам по расширению НАТО, в первую очередь, к вступлению в Альянс Черногории.

У Трампа есть возможность заблокировать принятие в НАТО нового члена, так как такая процедура требует единогласной поддержки всех стран, входящих в Альянс.

«То, что Россия делает по отношению к Черногории, беспрецедентно. Ни одна страна-кандидат в НАТО не сталкивалась с таким нападками или угрозами помешать завершению ее вступления в Альянс», — заявил эксперт по НАТО Хорхе Бенитес (англ.яз.). Politico

Черногория получила официальное приглашение вступить в НАТО в декабре 2015 года. МИД РФ тогда назвал приглашение этой страны в Альянс «откровенно конфронтационным шагом», ведущим к дополнительной дестабилизации системы евроатлантической безопасности.

Членами НАТО в настоящий момент являются 28 стран. Последнее расширение Альянса прошло в 2009 году к НАТО присоединились Хорватия и Албания.

Источник: meduza.io